Межкомнатные двери

Современные межкомнатные двери являются одним из наиболее важных функциональных элементов интерьера. База «Перестройка» в Нязепетровске, предлагает купить межкомнатные двери из наличия, а так же на заказ — это недорогие и качественные изделия, которые удачно впишутся в любой стиль дизайна помещений дома, квартиры или офиса.

Обширный выбор дает возможность нашим потребителям выбрать дверь буквально в любой интерьер и на любой кошелёк. Межкомнатные двери различаются внутренней системой, облицовочными веществами, дизайном и безусловно стоимостью.

В первую очередь все двери разделяются на глухие (без стекла) и остеклённые. Внутренняя структура дверей разнообразна, к примеру, они могут содержать каркасно-сотовую систему. То есть по периметру двери располагается каркас, сделанный из бруса хвойных пород деревьев либо ДСП. Полости двери заполняется сотовым наполнителем, что производится из прессованного картона и напоминает соты.

Покрытие дверей может быть ламинированным:

плёнкой ПВХ;

плёнкой Экошпон;

полипропиленовым;

естественным шпоном.

Для экономных потребителей, что желают купить межкомнатные двери в Нязепетровске дешево предлагаем начать отбор с BROZEX-WOOD. Они облицовываются оболочкой ПВХ либо финиш-оболочкой. Все дверные полотна комплектуются дверной коробкой, наличником, брусом, облицованным покрытием. Цена начинается от 1100 руб. за полотно.

Критерии выбора

Основными критериями выбора межкомнатных дверей являются:

Качество материала и фурнитуры;

Габариты межкомнатных дверей;

Наличие декора;

Стоимость межкомнатных дверей.

Качество и стиль

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент недорогих межкомнатных дверей, которые есть в наличии на нашем складе или доступны на заказ. Это продукция ведущих отечественных производителей, которую отличает:

Высокое качество материалов и стабильной геометрией формы;

Разнообразие цветовых решений;

Стильные элементы декора.

У нас вы можете приобрести изделия с шириной полотна 600, 700 и 800 мм. На страницах каталога нашего интернет-магазина размещены фото в хорошем разрешении. Это позволяет визуально ознакомиться со всеми моделями.

Разнообразие цветов и декора

Современные технологии дают возможность имитировать текстуру различных пород древесины. Благодаря этому межкомнатные двери выглядят дорого и стильно, а также сохраняют свой внешний вид в течение долгого времени.

Мы предлагаем недорого купить межкомнатные двери в наличии или на заказ с ламинированным покрытием, имитирующим следующие породы древесины:

Итальянский или Миланский орех;

Дуба Венге или Беленый дуб;

Ясень Шимо (светлый или коричневый).

Ламинированные конструкции, изготовленные по инновационным технологиям, не уступают по своему внешнему виду моделям из натуральных материалов. Кроме того, ламинированные двери весят значительно меньше, что облегчает их установку, а также отличаются простотой в обслуживании и доступной стоимостью.

В нашем каталоге так же представлены Царговые двери - это полотно с прочной рамной конструкцией, основной частью которого является рама, состоящая из массива хвои и брусков МДФ. Жесткость конструкции объясняется количеством используемых поперечных планок (от 3-х и более). Модульный принцип сборки обеспечивает возможность простой замены деталей в случае их повреждения. По сути царговая дверь представляет собой некий конструктор, что не только делает их более практичными, но и добавляет элементы декора. Детали дверного полотна декорированы финиш-пленкой.

Наш каталог позволяет выбрать и купить межкомнатную дверь, а также качественный погонаж в тон дверного полотна и надежную фурнитуру.



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