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Двери, Окна, Арки и комплектующие

Межкомнатные двери

Современные межкомнатные двери являются одним из наиболее важных функциональных элементов интерьера. База «Перестройка» в Нязепетровске, предлагает купить межкомнатные двери из наличия, а так же на заказ — это недорогие и качественные изделия, которые удачно впишутся в любой стиль дизайна помещений дома, квартиры или офиса.

Обширный выбор дает возможность нашим потребителям выбрать дверь буквально в любой интерьер и на любой кошелёк. Межкомнатные двери различаются внутренней системой, облицовочными веществами, дизайном и безусловно стоимостью.

В первую очередь все двери разделяются на глухие (без стекла) и остеклённые. Внутренняя структура дверей разнообразна, к примеру, они могут содержать каркасно-сотовую систему. То есть по периметру двери располагается каркас, сделанный из бруса хвойных пород деревьев либо ДСП. Полости двери заполняется сотовым наполнителем, что производится из прессованного картона и напоминает соты.

Покрытие дверей может быть ламинированным:

  • плёнкой ПВХ;
  • плёнкой Экошпон;
  • полипропиленовым;
  • естественным шпоном.

Для экономных потребителей, что желают купить межкомнатные двери в Нязепетровске дешево предлагаем начать отбор с BROZEX-WOOD. Они облицовываются оболочкой ПВХ либо финиш-оболочкой. Все дверные полотна комплектуются дверной коробкой, наличником, брусом, облицованным покрытием. Цена начинается от 1100 руб. за полотно.

Критерии выбора

Основными критериями выбора межкомнатных дверей являются:

  • Качество материала и фурнитуры;
  • Габариты межкомнатных дверей;
  • Наличие декора;
  • Стоимость межкомнатных дверей.

Качество и стиль

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент недорогих межкомнатных дверей, которые есть в наличии на нашем складе или доступны на заказ. Это продукция ведущих отечественных производителей, которую отличает:

  • Высокое качество материалов и стабильной геометрией формы;
  • Разнообразие цветовых решений;
  • Стильные элементы декора.

У нас вы можете приобрести изделия с шириной полотна 600, 700 и 800 мм. На страницах каталога нашего интернет-магазина размещены фото в хорошем разрешении. Это позволяет визуально ознакомиться со всеми моделями.

Разнообразие цветов и декора

Современные технологии дают возможность имитировать текстуру различных пород древесины. Благодаря этому межкомнатные двери выглядят дорого и стильно, а также сохраняют свой внешний вид в течение долгого времени.

Мы предлагаем недорого купить межкомнатные двери в наличии или на заказ с ламинированным покрытием, имитирующим следующие породы древесины:

  • Итальянский или Миланский орех;
  • Дуба Венге или Беленый дуб;
  • Ясень Шимо (светлый или коричневый).

Ламинированные конструкции, изготовленные по инновационным технологиям, не уступают по своему внешнему виду моделям из натуральных материалов. Кроме того, ламинированные двери весят значительно меньше, что облегчает их установку, а также отличаются простотой в обслуживании и доступной стоимостью.

В нашем каталоге так же представлены Царговые двери - это полотно с прочной рамной конструкцией, основной частью которого является рама, состоящая из массива хвои и брусков МДФ. Жесткость конструкции объясняется количеством используемых поперечных планок (от 3-х и более). Модульный принцип сборки обеспечивает возможность простой замены деталей в случае их повреждения. По сути царговая дверь представляет собой некий конструктор, что не только делает их более практичными, но и добавляет элементы декора. Детали дверного полотна декорированы финиш-пленкой.

Наш каталог позволяет выбрать и купить межкомнатную дверь, а также качественный погонаж в тон дверного полотна и надежную фурнитуру.

За бесплатной консультацией по выбору, заказу и доставке изделий обращайтесь по телефонам из раздела Контакты.

Двери Ламинированные
Двери раздвижные
Двери Царговые (ПВХ и Ламинированные)
Доводчики
Замки, комплектующие и аксессуары
Замки, ручки, петли
Набор для врезки
Брус доборный МДФ Беленый дуб 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
Брус доборный МДФ Беленый дуб 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
АЮ150
Достаточно
400.00 руб.
Брус доборный МДФ Венге 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
Брус доборный МДФ Венге 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
АФ430
Мало
400.00 руб.
Брус доборный МДФ Итальянский орех 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
Брус доборный МДФ Итальянский орех 150*2100мм (1 ДОСКА!!!)
АЭ293
Достаточно
420.00 руб.
Брус доборный МДФ Лиственница КАПУЧИНО 100*2070мм
Брус доборный МДФ Лиственница КАПУЧИНО 100*2070мм
АУ859
Достаточно
350.00 руб.
Брус доборный МДФ телескопический Лиственница Беленная 150*2100мм
Брус доборный МДФ телескопический Лиственница Беленная 150*2100мм
ГЧ607
Очень мало
450.00 руб.
Брус доборный МДФ телескопический Лиственница КАПУЧИНО 150*2070мм
Брус доборный МДФ телескопический Лиственница КАПУЧИНО 150*2070мм
БН262
Очень много
550.00 руб.
Брус доборный ПВХ телеск. Дуб Шале Графит 3D 8*150*2070мм
Брус доборный ПВХ телеск. Дуб Шале Графит 3D 8*150*2070мм
ГГ422
Достаточно
650.00 руб.
Брус доборный ПВХ телеск. Кедр Светлый 3D 150*2100мм
Брус доборный ПВХ телеск. Кедр Светлый 3D 150*2100мм
ГГ419
Достаточно
550.00 руб.
Брус доборный ПВХ телескопический Дуб Шале Графит 3D 8*100*2070мм
Брус доборный ПВХ телескопический Дуб Шале Графит 3D 8*100*2070мм
ГК387
Мало
650.00 руб.
Брус доборный Плоский МДФ Шимо светлый 100*2100мм (можно использовать наличником)
Брус доборный Плоский МДФ Шимо светлый 100*2100мм (можно использовать наличником)
АФ873
Очень много
400.00 руб.
Газлифт (доводчик) для мебели MN 60N SILVER
Газлифт (доводчик) для мебели MN 60N SILVER
34875
Мало
100.00 руб.
Газлифт (доводчик) для мебели MN 80N SILVER
Газлифт (доводчик) для мебели MN 80N SILVER
34831
Мало
100.00 руб.
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 600 мм
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 600 мм
ИИ205
Мало
6500.00 руб.
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 700 мм
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 700 мм
ИИ206
Мало
6500.00 руб.
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 800 мм
Дверное полотно глухое ESTETICA 300 ПВХ Канадский дуб 800 мм
ИИ207
Мало
6500.00 руб.
Дверное полотно глухое ПВХ WOOD 1 Дуб Арктика 600 мм
Дверное полотно глухое ПВХ WOOD 1 Дуб Арктика 600 мм
ЖС839
Мало
7000.00 руб.
Дверное полотно глухое ПВХ WOOD 1 Дуб Арктика 700 мм
Дверное полотно глухое ПВХ WOOD 1 Дуб Арктика 700 мм
ЖС841
Мало
7000.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 600мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 600мм
ВП22
Мало
1800.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 700мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 700мм
ВП23
Достаточно
1800.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 800мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Беленый дуб 800мм
ВП26
Очень мало
1800.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 600мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 600мм
ВО33
Очень мало
1700.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 700мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 700мм
ВП17
Мало
1700.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 800мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Венге 800мм
ВП18
Мало
1700.00 руб.
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Итальянский орех 600мм
Дверное полотно глухое ПГ Гладкое Итальянский орех 600мм
БГ57
Достаточно
1900.00 руб.
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